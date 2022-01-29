Обвиняемый во взятках начальник самарской полиции попросил «угомонить» Александра Хинштейна

Хинштейн уверен, что полковника посадят

27 января 2022 года в Ленинском районном суде Самары состоялось первое заседание по делу начальника самарской полиции Вячеслава Хомских, которого обвиняют в коррупционной связи с самарской ОПГ «Законовские». На заседании обвиняемый попросил суд «угомонить» депутата Госдумы Александра Хинштейна, который публично высказывается по данному делу.

По словам Хомских, депутат подрывает его репутацию и формирует негативный образ честного офицера. Депутат Хинштейн в своем телеграм-канале высказался по поводу неуместного высказывания начальника самарской полиции.

- Понимаю, в чем причина возмущения и гнева подсудимого. Вместе с покровителями он рассчитывал, что это дело будет спущено на тормоза и не дойдёт до суда. Собственно, к тому все и шло. Неслучайно Хомских не уволен из МВД до сих пор, - отреагировал Александр Хинштейн.

По мнению депутата, его в вмешательство и публичная огласка нарушило планы Хомских. Кроме того, следствие собрало достаточно доказательств его вины и фактов «дружбы» с ОПГ «Законовские». Хинштейн уверен, что офицера ждет обвинительный приговор.

- Буду и дальше использовать свои законные полномочия, чтобы как можно больше «оборотней в погонах» сменили начальственные кабинеты на тюремные камеры, - заключил депутат Госдумы.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 года Вячеслав Хомских, занимая должность замначальника оперативно-разыскной части, встретился с лидерами ОПС «Законовские» в ресторане Кировского района. Члены группировки пообещали ежемесячно передавать полицейскому по 150 тысяч рублей и подарить автомобиль «Нива» стоимостью более 300 тысяч рублей. За взятку он должен был закрывать глаза на нарушения со стороны коммерческих фирм, подконтрольных ОПС.

По данным правоохранителей, Вячеслав Хомских получал незаконные вознаграждения в 150-400 тысяч рублей с весны 2011-го по август 2017 года. В общей сложности он «заработал» более 22 млн рублей.