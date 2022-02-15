Четвертую секцию долевки на Садовой — Вилоновской в Самаре достроят на деньги из бюджета

Работы на объекте возобновили в конце 2021 года Фото: Скриншот с видео

Проблемную долевку на пересечении улиц Садовой и Вилоновской в Ленинском районе Самары достроят на бюджетные средства. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

— Строительство четвертой секции ЖК будет завершено за счет бюджета Самарской области. Средства на эти цели предусмотрены, — сообщили в региональном Минстрое.

В ведомстве отметили, что по 2 и 3 секциям разработана проектная документация. Сейчас она находится на государственной экспертизе. Скоро должно быть выдано заключение.

Напомним, дольщики ЖК на пересечении улиц Садовой и Вилоновской ждут своих квартир почти 20 лет. Возведение четырехсекционного дома началось в далеком 2003 году. Застройщиком выступило ЗАО ИСК «Средневолжскстрой». У компании не было ни договора аренды на участок, ни разрешения на строительство. В 2008 году работы на объекте встали. Все из-за нехватки финансирования. Вскоре после этого фирму признали банкротом. В конце 2014 года удалось найти нового застройщика — ООО «Стройпроектсервис». Однако дом все еще не сдан в эксплуатацию.

В ноябре 2021 года работы на объекте возобновились. Самарский видеоблогер показал с воздуха, как выглядит стройплощадка. Планируется, что ЖК достроят до конца 2023 года.