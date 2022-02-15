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Общество15 февраля 2022 13:08

В мэрии Самары рассказали, действительно ли жители Куйбышевского района могут остаться без воды

Подобные опасения возникли после новости о банкротстве «Водных технологий»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновники заверили, что жителям нечего опасаться

Чиновники заверили, что жителям нечего опасаться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 14 февраля 2022 года, в СМИ появилась информация о банкротстве АО «Водные технологии», которое якобы грозит отключением воды в Куйбышевском районе. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в городскую мэрию. Там заверили, что жителям нечего опасаться.

— С 1 ноября 2020 года за водоснабжение Куйбышевского района отвечает ООО «СКС». «Водные технологии» занимаются водоотведением. Окончательное решение о банкротстве компании еще не принято. Дело направлено на новое рассмотрение, — сообщили «Комсомолке» в администрации Самары.

Насколько известно, «Водные технологии» накопили крупные долги за электроэнергию. Организация должна АО «СамГЭС» около 19 млн рублей. «СКС» и «Водные технологии» сейчас реализуют мероприятия по оптимизации энергозатрат. Они призваны снизить сумму задолженности.

— Взаимоотношения с АО «Водные технологии» и другими организациями не затронут жителей Куйбышевского района. Мы гарантируем бесперебойность поставки ресурсов, — отметили в «СКС».

Ситуацию прокомментировал и депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн. Он заявил, что Куйбышевский район входит в его избирательный округ, поэтому он планирует держать данный вопрос на контроле.