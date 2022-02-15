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Происшествия15 февраля 2022 14:57

В Самаре дело о возгорании заправки направили в суд

Оператор станции получил ожог
Алена ПРОВКИНА
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Пострадал оператор заправки. Фото: скриншот видео

Пострадал оператор заправки. Фото: скриншот видео

В Самаре дело о пожаре на автозаправке направили в суд. Владельцу грозит уголовная ответственность.

Известно, что заправку мужчина установил в январе 2020 года на улице Товарной, 19. Оборудование не отвечало требованиям безопасности. В результате, из-за нарушения 31 июля 2021 года газ воспламенился. Подорвался баллон объемом 50 литров. Из-за пожара в помещении оператор получил ожоги.

Помимо тяжкого вреда здоровью сотрудника, также поврежден тягач «SKANIA». Сумма вреда для автовладельца составила 808 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.