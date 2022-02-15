В Самаре планируют заменить устаревшие лифты Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарской области до конца 2022 года заменят 1,5 тысячи лифтов. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время рабочей встречи по работе ЖКХ.

- Полторы тысячи лифтов мы заменим в этом году, - сказал глава региона во время обсуждения.

Трансляция совещания шла в социальных сетях. Поступило более шестисот обращений от жителей региона, многие из которых касались уборки снега.

- Все обращения, которые поступили на горячую линию, берем в работу. Такие встречи и впредь будут носить регулярный характер. Глав муниципальных образований хочу нацелить на прямой и непосредственный контакт со всеми жителями, - сказал глава региона.

В регионе продолжается работы по замене лифтов, отработавших свой срок службы. Ранее сообщалось, что до 2025 года в Самарской области планируют заменить все лифты, отработавшие свой ресурс.

Вопрос замены лифтов актуален для Самарской области. Во многих домах лифты эксплуатируются уже не одно десятилетие, они устарели как физически, так и морально.