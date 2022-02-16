Новый детсад на 240 мест построят у парка Воронежские озера в Самаре

Садик построят в границах улиц Воронежской, Стара-Загора, Московского шоссе и проспекта Кирова Фото: Архив "КП"

В Промышленном районе Самары планируют построить новый детский сад. Его разместят в районе парка Воронежские озера. Работы должны стартовать уже в 2022 году. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

— Начнем строить новый детский сад в границах улиц Воронежской, Стара-Загора, Московского шоссе и проспекта Кирова. Он будет рассчитан на 240 мест, — отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в 2022 году в регионе также планируется достроить три дошкольных учреждения. Еще два здания вернут в систему образования и реконструируют. Адреса их расположения губернатор не уточнил.

Напомним, в Самарской области планируют построить 11 школ. Десять из них возведут в рамках государственно-частного партнерства. Четыре заявки уже одобрены, еще шесть глава региона подписал в начале этой недели. Их отправили в Минпросвещения РФ.