В Тольятти за день нашли убийцу, который кухонным молотком пробил голову соседу по квартире

Преступление раскрыто на следующий день после убийства. Подозреваемый задержан. Фото: Архив "КП"

12 февраля в Тольятти в квартире на улице Лизы Чайкиной произошла трагедия. Там кухонным молотком был убит 48-летний ранее судимый мужчина.

- Причина смерти - проникающая кожная рана в теменной области головы с повреждением основания свода черепа, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый 41-летний Рамиль С. Он жил с убитым в одной квартире.

На месте происшествия обнаружены предметы одежды, постельное белье, металлический кухонный молоток со следами крови. Также следы бурого цвета остались на ковре и диванном покрытии.

Злоумышленник явился с повинной и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.