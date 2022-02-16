В детской больнице Самары начались проверки после жалоб родителей на рацион питания

Депутаты наведались в больницу и посмотрели, чем там кормят детей / Фото: Самарская губернская дума

Самарская детская больница имени Н.Н. Ивановой подверглась пристальному вниманию со стороны надзорных ведомств. Причиной стали жалобы родителей на рацион питания. Их возмутила полусырая картошка на ужин. Во вторник, 15 февраля 2022 года, в медучреждение наведались депутаты губдумы, первый замминистра здравоохранения Сергей Вдовенко, прокуроры и представители Роспотребнадзора.

— Здание пищеблока признано аварийным. Третий год питание организовано в формате внешнего аутсорсинга. Поставками питания занимается сторонняя организация, которая выиграла конкурс по госзакупкам, — рассказала главный врач больницы Ольга Галахова.

По ее словам, медперсонал осуществляет контроль за питанием. В пятницу, 11 февраля, (когда в соцсетях появилась жалоба) дежурный врач не пропустила часть блюд. В начале этой недели подрядчику направили претензии по ним. Тот пока не предоставил ответ. После того случая жалоб на еду больше не поступало. По крайней мере, во время визита депутатов ни родители, ни их дети не выразили недовольство.

Проблему с питанием в больнице может решить строительство нового корпуса. Его предлагается возвести на месте старого пищеблока. Проект уже прошел госэкспертизу. На цокольном этаже здания предусмотрен новый пищеблок.

— Приготовление блюд даже на условиях аутсорсинга на собственной территории значительно бы улучшило ситуацию, — отметила Ольга Галахова.

Сроки проведения работ и источники финансирования, пока не уточняются. Депутаты Самарской губернской думы пообещали обсудить вопрос строительства нового корпуса больницы.