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Общество16 февраля 2022 7:45

В Самарской области полицейские провели 120 рейдов в поисках должников

На территории региона проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Должник»
Алия АЙМАКОВА
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К ответственности привлекли 90 человек

К ответственности привлекли 90 человек

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Около 90 жителей Самарской области привлекли к административной ответственности за уклонение от оплаты штрафов. Всего за первый этап провели более 120 рейдов, в результате которых исполнено 134 постановления на общую сумму 280 000 рублей

Во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции и приставы провели разъяснительную работу среди нарушителей. Некоторые должники оплатили свои штрафы в тот же день.

- Административные штрафы должны быть уплачены своевременно, - напоминают сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. - Расплатой за несознательное отношение к закону становится либо вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50-и часов.