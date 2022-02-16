В Самарской области полицейские провели 120 рейдов в поисках должников

К ответственности привлекли 90 человек Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Около 90 жителей Самарской области привлекли к административной ответственности за уклонение от оплаты штрафов. Всего за первый этап провели более 120 рейдов, в результате которых исполнено 134 постановления на общую сумму 280 000 рублей

Во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции и приставы провели разъяснительную работу среди нарушителей. Некоторые должники оплатили свои штрафы в тот же день.

- Административные штрафы должны быть уплачены своевременно, - напоминают сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. - Расплатой за несознательное отношение к закону становится либо вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50-и часов.