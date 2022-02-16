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Общество16 февраля 2022 11:33

Из Самары запустят дополнительные рейсы в Краснодар, Нижневартовск и Новый Уренгой

Полеты по этим трем направлениям начнутся в конце мая 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пассажиров будут перевозить на комфортабельных Airbus A320neo

Пассажиров будут перевозить на комфортабельных Airbus A320neo

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Самары запустят дополнительные рейсы в Краснодар, Нижневартовск и Новый Уренгой. Их внесут в летнее расписание аэропорта Курумоч. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Обслуживать рейсы по данным направлениям будет авиакомпания Smartavia. Для перевозки пассажиров задействуют современные и комфортабельные самолеты Airbus A320neo.

Полеты в Краснодар стартуют с 21 мая 2022 года. Запланированы два рейса в неделю — в среду и субботу.

Полеты в Новый Уренгой будут доступны с 22 мая 2022 года. Самолеты будут перевозить пассажиров по этому направлению по средам и воскресеньям. Отправление из Самары намечено на 4:20, приземление в Новом Уренгое — в 8:20 по местному времени. Обратный рейс запланирован на 9:20, а прибытие в аэропорт Курумоч — на 11:30.

Рейсы в Нижневартовск авиакомпания начнет выполнять с 27 мая 2022 года. Самолет будет летать в этот город по пятницам. Отправление из Самары в 1:20, приземление в Нижневартовске в 4:55. Обратный рейс запланирован на 5:55.

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