В Тольятти из-за резкой остановки автобуса пенсионерка пострадала

Женщина пострадала в автобусе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти при резком торможении автобуса пострадала пассажирка. 75-летней пенсионерке потребовала медицинская помощь.

По полученной информации, днем, 13 февраля 2022 года, на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской водители автобусов не смогли разъехаться. Мужчина, управлявший автобусом «МАЗ» при повороте налево на «зеленый» не уступил дорогу «ЛИАЗ». Из-за этого последний резко затормозил. 75-летняя пассажирка травмировалась, ей потребовала помощь врачей.

Состояние больной неизвестно. Дорожные полицейские напоминают, что в общественном транспорте необходимо крепко держаться за поручни и уступать места людям преклонного возраста и пассажирам с детьми.