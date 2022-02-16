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Происшествия16 февраля 2022 11:58

В Тольятти из-за резкой остановки автобуса пенсионерка пострадала

Автомобили не могли разъехаться на дороге
Алена ПРОВКИНА
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Женщина пострадала в автобусе

Женщина пострадала в автобусе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти при резком торможении автобуса пострадала пассажирка. 75-летней пенсионерке потребовала медицинская помощь.

По полученной информации, днем, 13 февраля 2022 года, на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской водители автобусов не смогли разъехаться. Мужчина, управлявший автобусом «МАЗ» при повороте налево на «зеленый» не уступил дорогу «ЛИАЗ». Из-за этого последний резко затормозил. 75-летняя пассажирка травмировалась, ей потребовала помощь врачей.

Состояние больной неизвестно. Дорожные полицейские напоминают, что в общественном транспорте необходимо крепко держаться за поручни и уступать места людям преклонного возраста и пассажирам с детьми.