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Общество16 февраля 2022 12:27

Рухнувшую крышу новостройки в Отрадном восстановят по гарантии

Подрядчик уже приступил к ремонтным работам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Крыша не выдержала тяжести снега и обрушилась / Фото: администрация Отрадного

Крыша не выдержала тяжести снега и обрушилась / Фото: администрация Отрадного

Крышу дома, которая обрушилась под тяжестью снега в Отрадном, восстановят по гарантии. ЧП произошло в новостройке на улице Буровиков, 6, предназначенной для расселения людей из аварийного жилья. В среду, 16 февраля 2022 года, туда наведались представители местной администрации, прокуратуры и жилинспекции.

— Подрядчик пообещал не только восстановить крышу, но и очистить от снега кровли соседних домов. У жителей есть вопросы к обслуживанию домов. Будем каждый случай разбирать индивидуально, — прокомментировала и.о. главы Отрадного Оксана Зеленская.

Специалисты сейчас обследуют пострадавший дом. Они выясняют точную причину обрушения крыши. Также рабочие уже занялись ремонтом кровли. Чиновники намерены до конца дня обойти все дома, в которые недавно переселили людей, и выяснить, нет ли и там каких-либо проблем.