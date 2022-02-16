В Самарской области из-за накопившегося снега обвалилась крыша дома

Из-за снега обрушилась крыша. Фото: Прокуратура самарской области

В Отрадном прокуратура начала проверки в связи с обрушением крыши дома. Кровля «сложилась» из-за критического количества снега.

Известно, что крыша рухнула 15 февраля 2022 года на улице Буровиков 6/1. В квартире не было постоянных жильцов. К счастью, пострадавших нет, сообщили в областной прокуратуре.

На данный момент подрядчики расчищают снежные завалы с кровель на остальных домах. После проверки прокуратура выяснит, соблюдались ли правила при строительстве объекта.

Напомним, что из-за оттепели и последствий снегопада в Сызрани затопило 4 квартиры. Наледь пришлось удалять при помощи гидравлического подъемника.