Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 16:48

В Самарской области из-за накопившегося снега обвалилась крыша дома

Пострадавших нет
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за снега обрушилась крыша. Фото: Прокуратура самарской области

Из-за снега обрушилась крыша. Фото: Прокуратура самарской области

В Отрадном прокуратура начала проверки в связи с обрушением крыши дома. Кровля «сложилась» из-за критического количества снега.

Известно, что крыша рухнула 15 февраля 2022 года на улице Буровиков 6/1. В квартире не было постоянных жильцов. К счастью, пострадавших нет, сообщили в областной прокуратуре.

На данный момент подрядчики расчищают снежные завалы с кровель на остальных домах. После проверки прокуратура выяснит, соблюдались ли правила при строительстве объекта.

Напомним, что из-за оттепели и последствий снегопада в Сызрани затопило 4 квартиры. Наледь пришлось удалять при помощи гидравлического подъемника.