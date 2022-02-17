В Кировском районе Самары снесут 29 аварийных домов, чтобы на их месте построить высотки

20 домов из 29 признаны аварийными в 766 квартале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На месте 29 аварийных домов в Кировском районе Самары будут возведены многоэтажки с парковочными местами, школой и детским садом поблизости. Это пилотный проект комплексного развития территории, по которому в 766 квартале Самары появятся новые сооружения взамен аварийных.

Для строительства высоток выбрали участок в Кировском районе, ограниченный улицами Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской.

Возводить новые дома на месте снесенных будут застройщики. Но прежде они должны выполнить обязательное условие – расселить жителей аварийного фонда.

- Проживающим здесь людям будет выплачена рыночная стоимость жилья или предоставлено жилье, исходя из ранее занимаемой площади, - сообщили в правительстве Самарской области. - Также к настоящему времени состоялись встречи с жителями домов из старого жилого фонда, не признанного аварийным. Таких домов на этом участке девять, по итогам собраний жители большинством голосов дали согласие на расселение.

Помимо этого, на территории 766 квартала Кировского района Самары планируют реализовать другу важную задачу – обеспечить жителей новых домов социальными объектами. Так, рядом с новостройками запланировано строительство школы и детского сада. А сами высотки будут с обязательными парковочными местами.