Поезду Самара — Москва ввели остановку на станции Новокуйбышевская с 17 февраля 2022 года

Двухэтажному поезду назначили дополнительную остановку / Фото: fpc.ru

Двухэтажный поезд № 49/50 Самара — Москва с четверга, 17 февраля 2022 года, начнет делать дополнительную остановку. Теперь он будет останавливаться на станции Новокуйбышевская в Самарской области.

— Благодаря введению дополнительной остановки жители отдаленных населенных пунктов Самарской области смогут напрямую добираться до Москвы, — сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Напомним, двухэтажный поезд № 49/50 впервые отправился из Самары в Москву в конце 2015 года. В его составе курсируют вагон СВ, купейные вагоны, вагон-ресторан, а также вагон, оборудованный купе для маломобильных граждан. В поезде есть Wi-Fi, благодаря чему пассажиры могут выйти в интернет.