В Тольятти ищут пропавшего 18-летнего парня в черной жилетке

Парень ушел из дома на улице Механизаторов неделю назад Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские объявили в розыск 18-летнего жителя Тольятти Максима Козина. В минувшую среду, 9 февраля 2022 года, он ушел из дома на улице Механизаторов в Комсомольском районе города и до сих пор не вернулся.

— Сотрудники полиции сейчас выясняют, где может находиться молодой человек. Они проверяют дворы, торговые центры, осматривают подвалы, чердаки, заброшенные стройки и места концентрации молодежи. Также устанавливается круг общения пропавшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На вид Максиму 18-20 лет. Он худощавого телосложения. Его рост 155-160 см. В день исчезновения на нем были черная жилетка, черная кофта с капюшоном, черная бейсболка, белая короткая куртка, темные джинсы. На ногах — черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят обратиться в ближайший ОП или по телефонам: 8 (8482) 93-47-50, 8-964-966-76-42,112. Также информацию можно направлять дежурному офицеру пресс-службы облглавка по телефону: 8(999)-701-02-33.

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