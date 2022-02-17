Самарцев переполошили загадочные полосы в закатном небе 16 февраля 2022 года

Необычное явление впечатлило горожан / Фото: Подслушано Самара

Вечером в среду, 16 февраля 2022 года, жители Самары стали свидетелями необычного явления. Она заметили в закатном небе загадочные полосы. Некоторые шли почти параллельно друг другу, иные пересекались.

Горожане в соцсетях начали строить догадки, что это может быть. Версию об инверсионном следе от самолетов многие тут же отвергли. Подавляющее большинство комментаторов оказалось сторонниками теории заговора. Самарцы уверены, что кто-то специально распыляет что-то нехорошее над городом. Первым и почти единственным на подозрении оказался новый штамм коронавируса.

— Сколько живу, в детстве такого никогда не было. При любых погодных условиях инверсионный след быстро растворялся. А тут они чертят небо, и эти полосы висят часами, — написал один из горожан.

Нашлись среди комментаторов и те, кто не верит в опасность подобных следов в небе. Они просто наслаждались вчера моментом. По словам этих самарцев, закатное небо было просто «бомбически красивым».

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