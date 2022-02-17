С улиц Самары с начала зимы вывезли более 292 тысяч тонн снега

Самосвалы за ночь вывезли еще более 13 тысяч тонн снега. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают бороться со снегом. В начале февраля 2022 года погода подбросила коммунальщикам сложную работу по ликвидации последствий снегопада. За неделю рабочие смогли расчистить улицы и дворы, но синоптики вновь предрекли новый шквал снегопадов в ближайшие выходные 18-20 февраля 2022 года.

С начала зимы коммунальщики уже вывезли на специализированные полигоны более 292 тысяч тонн снежных масс. Работа самосвалов с тракторов не останавливается даже в ночное время. Так, в минувшую ночь в городе было задействовано 291 единица спецтехники и 64 человека рабочих. За ночь самосвалы со снегом совершили 829 рейсов на загородные полигоны.

Напомним, глава Самары Елена Лапушкина держит ситуацию с расчисткой дорог и улиц в городе на особом контроле. Так, мэр города попросила оставлять жалобы на некачественную работу дворников у себя в Инстаграм, а также в других социальных сетях. Надзорные ведомства также контролируют уборку снега в Самаре. На совещании в правительстве Самарской области прокуратура сообщила, что из-за некачественной уборки последствий снегопада более тысячи самарцев получили различные травмы.