Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 13:30

Телеведущий Владимир Познер назвал Самару самым лучшим городом на Волге

В 2021 году известный журналист посетил областную столицу для съемок фильма
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Познер заявил, что среди поволжских городов ему больше всего понравилась Самара

Познер заявил, что среди поволжских городов ему больше всего понравилась Самара

Фото: Скриншот с видео

Известный журналист, теле- и радиоведущий Владимир Познер рассказал, какой из поволжских городов ему нравится больше всего. Как оказалось, самое сильное впечатление на него произвела Самара. Об этом он заявил в интервью литературному критику Галине Юзефович.

Напомним, в 2021 году Владимир Познер отправился вместе с телеведущим Иваном Ургантом в турне по Волге. Они решили снять фильм «В поисках русского характера». В Самару съемочная группа прибыла в середине июля. Здесь они пробыли всего один день, а затем отправились в другие поволжские города.

— Я очень многое узнал. Вроде бы все очевидно, но, когда ты сам сталкиваешься со всем, привычное становится открытием, — поделился Владимир Познер.

Насколько известно, работа над документальным фильмом о восьми городах, расположенных вдоль реки Волги, еще не окончена. По словам телеведущего, в лучшем случае лента выйдет в конце этого года.