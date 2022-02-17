Телеведущий Владимир Познер назвал Самару самым лучшим городом на Волге

Познер заявил, что среди поволжских городов ему больше всего понравилась Самара Фото: Скриншот с видео

Известный журналист, теле- и радиоведущий Владимир Познер рассказал, какой из поволжских городов ему нравится больше всего. Как оказалось, самое сильное впечатление на него произвела Самара. Об этом он заявил в интервью литературному критику Галине Юзефович.

Напомним, в 2021 году Владимир Познер отправился вместе с телеведущим Иваном Ургантом в турне по Волге. Они решили снять фильм «В поисках русского характера». В Самару съемочная группа прибыла в середине июля. Здесь они пробыли всего один день, а затем отправились в другие поволжские города.

— Я очень многое узнал. Вроде бы все очевидно, но, когда ты сам сталкиваешься со всем, привычное становится открытием, — поделился Владимир Познер.

Насколько известно, работа над документальным фильмом о восьми городах, расположенных вдоль реки Волги, еще не окончена. По словам телеведущего, в лучшем случае лента выйдет в конце этого года.