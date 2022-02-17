В Самаре на Московском шоссе установили опоры будущего надземного пешеходного перехода

Подрядчик должен построить надземный переход к октябрю этого года Фото: принтскрин видео.

В Самаре продолжают возведение первого и единственного в городе надземного пешехода. Появится новый объект на Московском шоссе в районе Мехзавода, где раньше был пост ГИБДД. Самарский видеоблогер Александр Карягин «пролетел» на квадрокоптере над местом масштабной стройки и показал, как продвигается строительство.

Судя по опубликованному видео, подрядчик уже установил две опоры будущего пешеходного путепровода. По словам министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина, длина перехода составит 121 метр, ширина пешеходной зоны — 4,25 м. В центре планируется сделать одну опору. Ее установят на разделительной полосе дороги. Крытый переход выполнят из алюминиевых конструкций. Их изготовят на заводе в Красноярске. Для удобства маломобильных граждан объект оборудуют лифтами и кнопками вызова специалистов.

Новый пешеходный переход на Мехзаводе строит компания «СамараТрансСтрой». Сумма контракта составила более 208 миллионов рублей. Согласно контракту, надземный переход должны ввести в эксплуатацию уже 1 октября 2022 года.