В Самаре планируют скорректировать реконструкцию Северо-Восточной магистрали

Работы запланированы на следующий год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь скорректируют реконструкцию дорожного объекта. В 2023 году участок Северо-Восточной магистрали изменится.

На заседании комитета Самарской гордумы обсудили вопрос реконструкции. Об изменениях сообщила руководитель департамента финансов Оксана Данилова. Как пишет "Сититрафик", в 2023 году рассмотрят вопрос о реконструкции дороги от Ново-Садовой до Автобусного проезда. На эти цели в городском бюджете заложили 8,2 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Северо-Восточную магистраль планируется продлить до улицы Луначарского. При этом дорога может пройти рядом со станцией "Российская". Документацию по планировке территории утвердили еще в 2017 году. В декабре 2021-го представители депстроя сообщили, что в адрес регионального министерства транспорта направлено письмо о выделении средств на строительство дорог в 2022-2026 годах. В списке есть и поперечник от улицы Луначарского до Северо-Восточной магистрали.