Жители Самары решили собрать подписи против живодера на ул. Димитрова

Камеры засняли, как некий мужчина несет в пакете истошно орущего кота Фото: Скриншот с видео

Самарцы настроены бороться с живодером на улице Георгия Димитрова. Они опознали его по видеозаписи с подъездного домофона. Горожане решили собрать против мучителя животных подписи, чтобы его отправили на лечение в психдиспансер.

— В пятницу, 18 февраля 2022 года, в 13:00 у дома № 65 по улице Георгия Димитрова пройдет общественная акция по сбору подписей в Самарский психоневрологический диспансер. Цель — закрыть на лечение и изолировать от общества опасного живодера, — пишут в соцсетях активисты.

Напомним, пару дней назад местные жители обнаружили возле школы № 79 труп кошки. Неизвестный выпотрошил ее и подвесил на столбе. По словам горожан, это делает один из бывших учеников образовательного заведения. Они заявляют, что молодого человека уже не раз ловили на убийстве сначала голубей, потом щенков, а теперь кошек. Недавно камера домофона зафиксировала некого мужчину в куртке с капюшоном, который несет в пакете истошно орущего кота. Самарцы уверены, что это был живодер.

Местные жители уже написали заявление в полицию. Они опасаются за своих детей и требуют изолировать преступника.