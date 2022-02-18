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Происшествия18 февраля 2022 7:05

В Тольятти 65-летний мужчина пострадал при резком торможении автобуса

Пенсионер не удержался и упал на пол
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель автобуса резко затормозил и допустил падение пассажира / Фото: ОГИБДД Тольятти

Водитель автобуса резко затормозил и допустил падение пассажира / Фото: ОГИБДД Тольятти

В Тольятти полицейские разбираются в обстоятельствах травмирования 65-летнего мужчины. Пенсионер пострадал, когда ехал в автобусе № 14. Все случилось во вторник, 15 февраля 2022 года, в 16:00 на улице Борковской.

— По предварительным данным, 46-летний водитель автобуса «Волгабас» резко затормозил в районе дома № 49 по улице Борковской. В результате чего один из пассажиров в салоне упал. Медицинская помощь понадобилась 65-летнему мужчине, — рассказали в отделе ГИБДД по Тольятти.

Напомним, пару дней назад в Тольятти произошел похожий случай. 13 февраля автобус МАЗ создал помеху в движении автобусу ЛиАЗ. Водителю последнего пришлось резко затормозить. В итоге 75-летняя пассажирка не удержалась и упала на пол. Ей понадобилась помощь медиков.