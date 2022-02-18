В Самаре отдали под суд бывшего директора «Волгатеплоснаба»

Экс-главу предприятия обвиняют в злоупотреблении полномочиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело Анатолия Денисова Бывшего руководителя ООО «Волгатеплоснаб», которое обслуживало котельные, пока его не признали банкротом, обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2017 году Денисов нарушил устав ООО. Он заключил с членом совета директоров фиктивный договор купли-продажи оборудования для котельной. Его сумма превысила 25% от стоимости всех активов предприятия. Глава компании не имел права принимать такое решение в одиночку. Насколько известно, Денисов заключил контракт с бизнесменом Александром Швидаком (наследник «подшипниковой империи») на 20 млн рублей. Тот оборудование так и не передал.

Напомним, Александр Швидак сейчас проходит обвиняемым по другому уголовному делу. Ему вменяют похищение 60 млн рублей. По данным правоохранителей, предприниматель «увел» эти деньги со счетов «Волгатеплоснаба», когда входил в состав совета директоров предприятия.