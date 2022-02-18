Стало известно, почему и куда ушел Александр Ларионов с поста главы самарского Минлесхоза

Александр Ларионов избран руководителем профсоюзной организации госслужащих

В пятницу, 18 февраля 2022 года, стало известно, что министр лесного хозяйства Самарской области Александр Ларионов покинул свой пост. Как выяснилось, чиновник, который проработал в этой должности около 10 лет, сам подал заявление об увольнении.

— Ранее мы говорили о вашем желании сменить направление деятельности. Заявление ваше получено. Хочу поблагодарить вас за многолетний труд и поздравить с избранием на другую должность, — отметил губернатор Дмитрий Азаров на встрече с чиновником.

По данным региональных властей, Александр Ларионов займет пост председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. К исполнению своих обязанностей он приступит со следующей недели.

Напомним, замену Александру Ларионову уже нашли. Теперь министерством лесного хозяйства будет руководить Алексей Веселов. До недавнего времени он трудился в должности главы Сергиевского района.