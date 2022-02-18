Находящийся в федеральном розыске экс-глава МП «Благоустройство» Садовников добровольно сдался полиции

Евгения Садовникова (слева) задержали на несколько суток

В пятницу, в полицию Самары явился бывший директор МП «Благоустройство» Евгений Садовников. Об этом сообщил собственный источник «КП-Самара» в правоохранительных органах. Руководителя муниципального предприятия сначала уволили, а затем объявили в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве на 20 миллионов рублей в деле о «золотом снеге» в Самаре.

- Разыскиваемый пришел в отделение полиции со своим адвокатом. Евгения Садовникова задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, - рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Евгения Садовникова уволили с поста директора МП «Благоустройство» 14 февраля 2022 года. Поводом стала плохая уборка снега в городе. После этого пошли слухи, что чиновник может занять должность заместителя главы Самарского района по ЖКХ. Однако не успел он перебраться на новое место работы, как против него возбудили уголовное дело. По данным прокуратуры, действия Евгения Садовникова нанесли ущерб в 20 млн рублей. Сейчас ведется следствие.