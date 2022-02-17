В Самаре чиновника объявили в розыск после увольнения за плохую уборку снега

Жители Самары в шоке от снежных завалов в городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в розыск объявили главу МП "Благоустройство" Евгения Садовникова. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. В понедельник об увольнении чиновника заявила глава города Елена Лапушкина. Она отметила, что МП не справилось со своей задачей и не смогло исправиться на все жалобы горожан. Контрольные проверки шли несколько дней, но реакции на призывы срочно улучшить свою работу не последовало.

- Замечаний остается очень много. За время двухдневных объездов многое было оговорено, озвучены проблемы, но организации работ нет. Ситуация на улицах Аэродромной и Гагарина не изменилась, - отметила глава администрации.

Снег будто вовсе не вывозят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуре сообщили, что сейчас после проверок возбуждены сразу несколько уголовных дел за нарушения в вывозе снега, утилизации снежных масс. В ведомстве отметили, что еще в 2021 году подрядчик постоянно срывал сроки выполнения работ, не обеспечивал очистки дорог до нормативного состояния, в связи с чем платил многотысячные штрафы.

- Сейчас прокуратура разбирается в ситуации и расследует обстоятельства расхождения между принятыми работами и реально выполненными по многомиллионным контрактам, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что уволили директора МП "Благоустройство" не просто так: прокуратура привлекла его в качестве обвиняемого, ему вменяют три преступления - мошенничество в особо крупном размере с ущербом более 20 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, с 17 февраля Евгений Садовников находится в розыске, о его местонахождении неизвестно. Еще вчера в социальных сетях Самары появилась информация о том, что его кандидатуру рекомендовали на пост заместителя по вопросам ЖКХ одного из глав районов города. Но эксперты называют эту новость своеобразным троллингом. Сейчас понятно, что мужчине, которому грозит уголовное преследование, должности в администрации в ближайшее время не светит.

Расследование дела контролирует лично прокурор города Артем Ярыгин.

После массовых снегопадов в Самаре столкнулись с проблемами при уборке снега. Мэр города Елена Лапушкина призвала горожан сообщать о проблемных местах, жители отреагировали: весь город. Конечно, сложности возникли и из-за того, что снег шел несколько дней подряд. Тем не менее, качество уборки все же было из рук вон плохим. Жители показывали сугробы около подъездов и жаловались, что к остановкам общественного транспорта подойти невозможно. Появлялись видео, как трамвай не может открыть двери из-за сугробов. А в снегопад жителям города пришлось выталкивать автобус, чтобы уехать на работу. Также прокуратура поведала, что более тысячи самарцев получили травмы из-за плохой уборки снега в городе.

К остановкам не подойти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об интересе прокуратуры к МП "Благоустройство" сообщил Александр Хинштейн, депутат Госдумы от Самарской области. Он раскрыл детали аферы: за злоупотребления в феврале задержали контрактного управляющего. По данным прокуратуры, в акты о выполненных работах вносили недостоверные данные о количестве вывезенного снега, в итоге подрядчики получали завышенную оплату. Также депутат указал, что полигоны не соответствовали нормам. Также известно, что в рамках следственных действий, изучается связь между МП "Благоустройство" и одним из главных подрядчиков "Кедр-1". Слишком тесные отношения между руководителями организаций и называют одной из причин плохой уборки снега в Самаре.

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