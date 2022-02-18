В Самаре начали травить невиновного парня из-за чудовищного убийства кошки на улице Димитрова

Подозреваемого ищут Фото: принтскрин видео.

Самарцев потрясла история с жестоким убийством кошки возле школы №79 на улице Димитрова. Неравнодушные жители района вышли на импровизированный митинг после того, как в социальных сетях была опубликована информация о предполагаемом живодере, который убил невинное животное, выпотрошил тушку и повесил на проводе на столбе возле школы. Однако ситуация с распространением имени подозреваемого вышла из-под контроля и тезка живодера невольно стал объектом травли.

Никиту Бочкарева из Чапаевска по ошибке приняли за живодера

- Никита Бочкарев из Чапаевска не имеет никакого отношения к убийству кошки в Самаре. Ссылка на его страницу ВК по ошибке попала в комментарии, так как он полный тезка разыскиваемого живодера. Просим оставить в покое этого парня, он не живодер, - пишет в социальных сетях знакомая жителя Чапаевска, которого ни за что затравили в Интернете.

Самарцы начали обвинять невиновного парня

Напомним, ЧП произошло на улице Георгия Димитрова, в районе домов №39-61. На одном из столбов возле школы был найден привязанный труп выпотрошенной кошки. Днем, 18 февраля, возле дома, где предположительно проживает 22-летний живодер, собрались неравнодушные самарцы. Они собирали подписи, чтобы парня изолировали от общества и принудительно направили на лечение в психоневрологический диспансер. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животным.