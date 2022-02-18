В Тольятти задержали маньяка в черном, который охотился на маленьких девочек

Родители могут спать спокойно - преступник пойман Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские Тольятти задержали подозреваемого в тяжком преступлении в отношении половой неприкосновенности двух школьниц. Неизвестный мужчина кавказской внешности зашел вместе с двумя девочками 10 и 9 лет в подъезд жилого дома на улице Революционной и совершил действия сексуального характера. Школьницы сильно напугались, а незнакомец скрылся с места происшествия.

- Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России по Тольятти задержали безработного, ранее не судимого 39-летнего местного жителя, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее в «КП-Самара» поступила информация, что под подозрение попал 39-летний Гевонд А. Как выяснили стражи порядка, он зарегистрирован в городе Кисловодск в Краснодарском крае и в Тольятти прибыл лишь 12 февраля 2022 года — за день до происшествия. Мужчина устроился разнорабочим на одно из местных предприятий и поселился как раз в доме № 56 на Революционной.

Полицейские продолжают разбираться в случившемся.

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