"Крылья Советов" до конца сезона арендуют защитника "Сочи" Матео Барача

Матео Барач может перейти в "Крылья"

"Крылья Советов" намерены до конца сезона взять в аренду защитника из "Сочи" Матео Барача. В команду он может прийти на позицию Сельвие Бегича, которого досрочно забрал "Руин". Как сообщает Metaratings, 27-летнийБарач может перейти в самарский клуб на условиях аренды с правом дальнейшего выкупа.

В текущем сезона Барач сыграл за "Сочи" десять матчей, с командой он провел четыре матча в Лиге конференций. В команду он перешел из австрийского "Рапида" летом 2021 года.

Зимние трансферы нанесли серьезный урон линии защиты "Крыльев". По последним данным кроме Бегича из команды может уйти также Никита Чернов, он подписал контракт со "Спартаком", но действовать он начинает летом.

"КП-Самара"следит за всеми зимними трансферами команды.