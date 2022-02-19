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Происшествия19 февраля 2022 9:55

В Самарской области 4 автомобилиста застряли в снежном плену

Машины пытаются вытолкнуть
Алена ПРОВКИНА
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Водители пытаются выбраться из снежного плена. Фото: социальные сети

Водители пытаются выбраться из снежного плена. Фото: социальные сети

В Самарской области на дороге с Тукшума водители застряли в снегу. Автомобилисты стараются выбраться самостоятельно.

Пользователи социальных сетей отмечают, что дорожные службы не расчистили автодорогу. Из-за этого четыре автомобиля попали в снежный плен. Жители рассказали, что из-за последствий снегопада дорогу просто не видно.

Напомним, что сегодня, 19 февраля 2022 года, метель и шторм захватят область. Синоптики предупредили самарцев об ухудшении погодных условий. Объявлен желтый уровень опасности. Мокрый снег и дождь могут задержаться в Поволжье до понедельника.