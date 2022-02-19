В Самаре школьники вернутся к очному обучению 21 февраля 2022 года

Дети вернутся в школу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре школьники смогут вернуться за парты 21 февраля 2022 года. Дети учились дистанционно.

К очной форме обучения вернуться все, кроме 9 и 11-классников. Классные руководители рассказали об этом в родительских чатах, ссылаясь на приказ городского департамента. Родителям рекомендуют продолжать следить за состоянием здоровья детей. В регионе все еще растет число заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, что за последние сутки выявили почти 4 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Департамент также настаивает оставлять детей, с признаками вирусных заболеваний, дома