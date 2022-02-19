В Самарской области из-за метели и снегопада перекрыли автотрассы 19 февраля 2022 года

В области продолжают бороться с последствиями снегопада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-за метели и последствия снегопада замело автодороги 19 февраля 2022 года. Их перекрыли до 20 февраля.

Отмечают, что пока закрыты участки «Ташелка – Новая Бинарадка», «Бузаевка – Чубовка – Урал – Муханово» и «Ташелка – Тольятти – Димитровград», сообщают в агентстве по содержанию дорог. . Открыть автодороги планируют на следующий день. Работы ведутся из-за сильной метели и ограниченной видимости.

Напомним, что 20 февраля в регионе объявили желтый уровень опасности. В области сильный порывистый ветер и снег.Синоптики отмечают, что ночью шторм усилится.