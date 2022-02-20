Босая Снегурочка из Тольятти шокировала пассажиров аэропорта

В самарском аэропорту заметили Снегурочку

В аэропорту Курумоч на видео сняли женщину, которая посреди зимы стояла в зале прилета в одних шортах и блузке, босиком. Прилетающих пассажиров совершенно невосприимчивая к холоду красотка, прилетевшая вместе со всеми из Санкт-Петербурга, шокировала, многие даже были готовы увидеть в этом проявление сверхсилы.

Но большинство жителей региона быстро вспомнили местную героиню - Снегурочку из Тольятти, о которой не раз писали местные СМИ. Она и в самом деле в самый лютый мороз ходит по городу в сарафане и босоножках. Галина Кутерева уже 16 лет тренирует восприимчивость к холоду. Сейчас ей уже за 60 лет, но на свой возраст она не выглядит. К такому необычному образу жизни Галина пришла не случайно. У нее нашли онкологическое заболевание, бороться с которым она начала в клубе долголетия. Занималась по особой системе, закалялась.

"КП-Самара" уже писала о том, как живет тольяттинская Снегурочка. Недавно о Галине снова вспоминали, когда в эфире местного телеканала она поделилась сложностями своего существования - например, рассказала о том, что в мороз на льду в босоножках скользко.

Местные жители к тольяттинской снегурочке относятся по-разному, кто-то завидует, кто-то следит за возрастными изменениями, злорадствуя, когда находит лишнюю морщинку. Но стоит признать - интересный образ жизни позволяет тольяттинке оставаться бодрой и энергичной, всем бы так.