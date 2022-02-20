В Самаре 26 февраля 2022 года будут собирать подписи против живодера, замучившего котенка

В полиции проводят проверку по этой ситуации

26 февраля 2022 года около дома по ул. Димитрова, 65 пройдет акция по сбору подписей против самарского живодера. Активисты требуют возбудить в отношении него уголовное дело и провести независимую экспертизу, которая определит насколько он вменяем. Зоозащитники намерены также обратиться к местным властям и в Госдуму, чтобы и живодера, и его родителей наказали по закону.

Жуткое происшествие случилось в Самаре несколько дней назад. Огласку получила ситуация, когда ученик школы №79 распорол живот кошке и повесил ее на столбе. Под подозрение попал местный школьник. Соседи рассказывали, что в районе уже находили тела домашних животных.

Эти факты возмутили многих. Выяснилось также, что жители районе уже писали заявления в полицию на Бочкарева и высказывали опасения за свои жизни и за своих детей.

До этого уже проводилась акция по сбору подписей в пользу помещения юноши в специальное лечебное учреждение, но тогда его лишь оформили в дневной стационар психдиспансера.

Сейчас в деле разбираются следователи и полиция. Тех, кто хочет высказать свое мнение и не равнодушен к проблеме, призывают подписать обращение. Все подробности борьбы - в группе ВКонтакте.