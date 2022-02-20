Следователи разбираются с гибелью семьи на пожаре в Кинельском районе

Пожар тушили около трех часов

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели пожилой супружеской пары на пожаре в населенном пункте Культура Кинельского района ночью 20 февраля 2022 года. Два тела обнаружили на пепелище пожарные после того, как закончили тушить возгорание. Погибли муж и жена 69 и 70 лет.

- Следователи устанавливают причины произошедшего. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины им предшествующие, - объяснили в СУ СК по Самарской области.

Ранее о пожаре рассказали в МЧС. Пожарных вызвали в 00.23, ликвидировать огонь удалось лишь к половине четвертого утра. Пожар разгулялся на площади в 150 кв.м. По результатам следственных действий предстоит определить причину пожара и узнать, почему же супруги не почувствовали опасность и не успели выбежать из дома.