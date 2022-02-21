Жители Самары оценили качество уборки снега в городе на «два с плюсом»

Самарцы недовольны качеством уборки снега в городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди жителей Самары и выяснил, как они оценивают качество уборки снега в городе. Самарцы оценили работу коммунальных служб не очень высоко – на 2,5 балла из 5.

Стоит отметить, что средний балл невысок практически во всех городах России. Местные жители зачастую высказывают негативное мнение о работе местных чиновников. Однако чуть лучше дела обстоят в Красноярске, там качество уборки снега оценили в 3,13 баллов из 5.

Напомним, в феврале 2022 года на Самарскую область обрушилась снежная стихия. Город буквально утонул в снегу. «КП-Самара» рассказывала, что из-за большого количества снега одна из трамвайных остановок и вовсе пропала за сугробами.