ТЦ "Колизей" построили в 1994 году. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре собираются снести ТЦ «Колизей». На месте одного из старейших торговых центров города владельцы земельного участка хотят построить огромный жилой комплекс. О грядущем сносе торгового центра стало известно его арендаторам – они получили извещения о расторжении договора аренды.

Согласно документам, которые получили арендаторы, освободить помещения им необходимо в короткий срок – уже до 11 марта. А уже в середине месяца начнется снос здания.

Как сообщалось ранее, на месте торгового центра и прилегающей территории владельцы земельного участка – компания «АВЦ» (ГК «Виктор и Ко») собираются построить огромный жилой комплекс. Мэрия Самары уже выдала «АВЦ» разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории. Речь об участке в 13 га в границах улиц Ташкентской, Стара-Загора и Димитрова. Предполагается, что здесь возведут комплекс многоэтажных жилых домов переменной этажности (16-24 этажей), причем общая площадь застройки составит до 133,7 тысяч квадратных метров.