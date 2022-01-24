В Самаре на площадке, где расположен «Колизей», могут построить высотный ЖК

"Колизей" - старейший в Самаре торговый центр Фото: Яндекс.Карты

В Самаре распланируют территорию площадью 13,37 га, которая находится в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора и Ташкентской. На этом участке находится один из старейших ТЦ города — «Колизей».

— Предоставить ООО «АВЦ» разрешение на внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территории в Кировском районе для жилой и общественно-деловой застройки. Документация должна быть направлена в департамент градостроительства в течение 12 месяцев, — говорится в постановлении на сайте администрации Самары.

По данным из открытых источников, основной вид деятельности компания «АВЦ» — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителем фирмы является сын известного в Самаре бизнесмена Виктора Суркова — Андрей.

По предварительной информации, организация планирует возвести в границах улиц Димитрова, Стара-Загора и Ташкентской комплекс многоэтажных жилых домов (16-24 этажа) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Общая площадь зданий ориентировочно составит 133 795,14 кв. м. Не исключено, что «Колизей» может попасть под снос.

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