ДК «Знамя» в Самаре показали с воздуха перед сносом

У постройки частично обрушилась крыша Фото: Скриншот с видео

В Самаре планируют снести ДК «Знамя», который находится в поселке Толевом Железнодорожного района. Местный видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, как сейчас выглядит некогда популярное среди горожан здание.

Постройка, которой уже больше 70 лет, пришла в упадок. Двухэтажное здание давно заброшено. Крыша там частично обвалилась. Окна зияют темными провалами. Внутри явно побывали вандалы. Стены ДК «украшают» различные граффити. Из остатков было роскоши — лепнина. По данным городских чиновников, «Знамя» уже невозможно восстановить.

— Родом из детства. Убегали из школы на «Неуловимых мстителей». Билет стоил 10 копеек, а для тех, кто занимался в каком-либо кружке, — бесплатно. Напротив входной двери висела огромная картина «На привале». Мы называли ее Теркин. Веселое было время, — вспоминают самарцы.

Многие горожане, которые когда-то посещали ДК, жалеют, что здание снесут. По их словам, если бы о состоянии постройки задумались раньше, ее еще можно было бы спасти.

Напомним, власти города сейчас ищут подрядчика, который демонтирует двухэтажное здание. Он должен будет выполнить все работы в течение 39 дней. За это чиновники готовы заплатить 10,6 млн рублей.