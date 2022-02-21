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Происшествия21 февраля 2022 10:45

В Тольятти водитель «Газели» не заметил женщину, когда сдавал назад

Пострадавшая попала под колеса
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Водитель не заметил женщину. Фото: скриншот "Патруль Тольятти 24"

Водитель не заметил женщину. Фото: скриншот "Патруль Тольятти 24"

В Тольятти водитель автомобиля «Газель» сбил женщину. Известно, что пострадавшая получила травмы. О происшествии сообщили в группе «Патруль Тольятти 24».

По предварительным данным, автолюбитель двигался задним ходом в районе 20 квартала Автограда. Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщает, что водитель не заметил пешехода, и та попала под колеса. 56-летняя женщина получила травму колена.

Полиция проводит проверки по факту происшествия. Напомним, в Тольятти также пострадал пешеход, шедший по автомобильной дороге. Водитель иномарки двигался по дороге в условиях снегопада, превысил скорость и сбил мужчину.