В Тольятти водитель «Газели» не заметил женщину, когда сдавал назад

Водитель не заметил женщину. Фото: скриншот "Патруль Тольятти 24"

В Тольятти водитель автомобиля «Газель» сбил женщину. Известно, что пострадавшая получила травмы. О происшествии сообщили в группе «Патруль Тольятти 24».

По предварительным данным, автолюбитель двигался задним ходом в районе 20 квартала Автограда. Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщает, что водитель не заметил пешехода, и та попала под колеса. 56-летняя женщина получила травму колена.

Полиция проводит проверки по факту происшествия. Напомним, в Тольятти также пострадал пешеход, шедший по автомобильной дороге. Водитель иномарки двигался по дороге в условиях снегопада, превысил скорость и сбил мужчину.