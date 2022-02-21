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Здоровье21 февраля 2022 12:19

Число новых заболевших коронавирусом в Самарской области впервые превысило 4 тысячи человек

В регионе продолжает расти заболеваемость COVID-19
Анастасия ФИЛАТОВА
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Большинство заболевших нашли в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске

Большинство заболевших нашли в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали новый рекорд суточного прироста больных коронавирусом. В регионе впервые выявили 4 150 случаев заражения. Общее число теперь составляет 296 769. Такие данные оперштаб приводит на понедельник, 21 февраля 2022 года.

Антирейтинг по количеству новых зараженных возглавляют крупные города губернии. В Самаре COVID-19 диагностировали у 1 653 жителей, в Тольятти — у 834, а в Новокуйбышевске — у 441. Меньше всего больных нашли в Октябрьске и Шигонском районе — всего по одному.

Отметим, большая часть инфицированных — люди, у которых медики изначально подозревали внебольничную пневмонию или ОРВИ. Таких оказалось 3 730 человек. Еще у 420 пациентов не было никаких признаков заболевания. Их выявили при профилактическом обследовании.