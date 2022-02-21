Самарских водителей попросили убрать автомобили с 13 дорожных участков

Планируют вывезти снег с 13 участков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре автолюбителей попросили убрать транспорт с дорожных участков. Подрядные организации планируют вывести снег на специализированные полигоны.

Известно, что вывоз снега пройдет в ночь с 21 на 22 февраля. Специалисты отметили, что для более эффективного обеспечения уборки, водителям необходимо убрать свой транспорт. Работы планируют на улицах: Фрунзе, Ярмарочной, Красноармейской, Шостаковича, Галактионовской, Коммунистической, Стахановской, Красноармейской, Ставропольской, XXII Партсъезда, Аэродромной, на проспекте Ленина и проезд вдоль «Ракиты».

Напомним, что глава города Елена Лапушкина обсудила на еженедельном совещании вопрос о содержании дорог. За последние сутки вывезли более 6 тысяч тонн снега.