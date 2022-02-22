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Происшествия22 февраля 2022 7:45

Труп мужчины нашли в автомобиле на ул. Тополей в Самаре

По словам очевидцев, погибший жаловался на боли в сердце
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобиль с трупом внутри был припаркован возле одного из домов на ул. Тополей / Фото: ДТП 163 Самара

Автомобиль с трупом внутри был припаркован возле одного из домов на ул. Тополей / Фото: ДТП 163 Самара

Днем в понедельник, 21 февраля 2022 года, на улице Тополей в Самаре произошло ЧП. В припаркованном на обочине автомобиле нашли труп мужчины.

— Это был водитель такси. Он жаловался на боли в области сердце, — сообщили очевидцы в группе «ДТП 163 Самара».

По данным ГУ МВД по Самарской области, погибший — 48-летний мужчина. Правоохранители не нашли на его теле признаков насильственной смерти. Точная причина гибели человека пока не известна. Это предстоит выяснить экспертам. Проводится проверка.

Напомним, сейчас стражи порядка расследуют гибель еще одного водителя такси. По предварительной версии, мужчину убил пассажир. Когда шофер довез клиента до пункта назначения, тот его задушил, а потом попытался сжечь автомобиль. Возбуждено уголовное дело.