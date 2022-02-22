Жители Самарской области смогут оценить работу УК до 6 марта 2022 года

Самарцы смогут оценить работу УК по пятибалльной шкале Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В понедельник, 21 февраля 2022 года, в Самарской области запустили народное голосование по оценке деятельности УК. Жители региона смогут оценить работу коммунальщиков по пятибалльной шкале.

— На портале «Госуслуги» создана опция, которая позволяет собственникам помещений в МКД оценить, насколько УК справляются с обязанностями по содержанию и ремонту общего имущества, а также другими работами, — сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Самарской области.

Принять участие в голосовании смогут все, у кого есть личный кабинет на портале «Госуслуги». Нужно перейти по ссылке, выбрать УК из предложенного списка либо самому ввести название организации, а затем поставить оценку — от 2 до 5 баллов. Голосование продлится до 6 марта 2022 года.

Напомним, провести народное голосование предложил губернатор Дмитрий Азаров. Поводом этому стали многочисленные жалобы жителей на плохую уборку снега и наледи. Те компании, которые наберут самые низкие баллы, могут лишить лицензии.