В Самаре рабочего будут судить за пожар в ТОЦ «Скала» на Московском шоссе

Сумма ущерба превысила 4 млн рублей Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре скоро начнется суд по делу о пожаре в ТОЦ «Скала» на Московском шоссе. Обвиняемым по нему проходит один из рабочих. Об этом сообщает городская прокуратура.

Напомним, ЧП произошло 12 марта 2021 года. Огонь повредил фасад торгово-офисного центра, а также уничтожил припаркованные возле здания Nissan Juke и BMW 523 (принадлежат жителям). Кроме того, из-за обрушения строительных конструкций пострадал автомобиль Skoda Rapid, собственником которого является страховое общество «ВСК». Общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей. Он до сих пор не погашен.

— По версии следствия, возгорание произошло по вине рабочего. Он занимался разморозкой ливневой металлической трубы с помощью газовой горелки. Он использовал открытый огонь вблизи фасада ТОЦ, выполненного из горючих материалов, — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному по статье 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем». Материалы направлены в суд. Рабочему может грозить до 1 года лишения свободы.