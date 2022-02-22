В Самаре ищут новых хозяев для 11 кошек, которых нашли в квартире возможного живодера

В Самаре ищут новых хозяев кошкам из квартиры предполагаемого живодера

В Самаре ищут новых хозяев для 11 котиков, которых волонтеры нашли в квартире предполагаемого живодера, замучившего кошку. Страшная история прогремела 14 февраля. Тогда около школы №79 в Самаре нашли труп кошки на столбе. Под подозрение попал местный житель Никита Б. Зооактивисты рассказали, что это не первый случай: в районе и раньше находили тела замученных животных.

Зооактивисты побывали в квартире предполагаемого мучителя. Пообщаться удалось с мамой парня, которая сомневается, что это сделал ее сын. Сами активисты говорят, что во всем деле нужно еще разобраться. Сейчас ищут свидетелей, которые слышали угрозы от парня, учительницу, которую он когда-то якобы преследовал. Но прибавилась и еще одна проблема. Оказалось, что у женщины живет толпа кошек, которых ей уже тяжело содержать.

- Женщина адекватная, действительно любит животных. Стерилизовала их по возможности, кормит нормально, почти все кошки с одного помета, упитанные, не худые и ласковые. И сейчас всем им ищут новый дом. 9 кошечек уже нашли хозяев, осталось 11 питомцев. Заинтересованных просят обращаться по телефону 8-927-656-39-25. Также помочь можно, сделав перевод по номеру карты 5469540011497946. Эти деньги нужны для оплаты бензина волонтерам и стерилизации котов.

Волонтеры подчеркивают, что это будет реальной помощью. Тем временем активисты также готовятся к собранию 26 февраля около дома на Димитрова, где будут оглашены новые заявления и расскажут о ситуации, а также можно будет подписать петицию. Узнавать все последние новости о ситуации можно в группе зоозащитников.