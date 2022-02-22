Старые ларьки на Кировском рынке в Самаре закрыли новыми павильонами

Строители возвели пять современных торговых объектов Фото: Скриншот с видео

В Самаре продолжается реновация одной из старейших торговых точек — Кировского вещевого рынка. Перед входной группой «выросли» пять новых павильонов, которые закрыли собой вид на старые ларьки. Как сейчас выглядит площадка, показал с высоты птичьего полета видеоблогер «Самараский-163».

Судя по ролику, рабочие возвели пять современных павильонов. Часть из них уже застеклили. Планируется, что все они будут отапливаемыми. Как ранее сообщали владельцы Кировского вещевого рынка, новые объекты заменят морально и физически устаревшие торговые места. На время строительства для посетителей комплекса организовали бесплатную парковку.

Отметим, что работы не влияют на торговлю на рынке. Планируется, что первая очередь новых павильонов будет сдана во втором квартале 2022 года.