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Общество13 января 2022 5:39

Директор Кировского рынка в Самаре рассказал, что за торговый павильон строят без разрешения

Администрация сообщила, что разрешения на строительство не выдавалось
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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На Кировском рынке проводят реновацию

На Кировском рынке проводят реновацию

Фото: принтскрин видео.

В конце декабря 2021 года самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, что на Кировском рынке начали возводить новый торговый павильон. Самарцы поинтересовались, законна ли данная постройка. Администрация Самары сообщила, что разрешения на строительство не выдавалось.

Директор торгового комплекса «Мой Кировский вещевой» Ильдар Акжигитов рассказал «КП-Самара», что строят на рынке и зачем это нужно.

- Мы проводим реновацию существующих торговых мест. Земельный участок, на котором ведутся работы, находится в собственности. Его разрешенный вид использования соответствует назначению строящегося объекта - некапитальное нежилое помещение, поэтому разрешение на строительство не требуется, - объяснил Ильдар Акжигитов.

По словам руководства рынка, новый павильон заменит морально и физически устаревшие торговые места. Это первый шаг реализации масштабного проекта преобразования «Мой Кировский вещевой» в современный, удобный и полезный для жителей Самары торговый комплекс.

Что касается создания на Кировском рынке транспортно-пересадочного узла «Пятилетка», то руководство рынка работает в тесном сотрудничестве с городской администрацией. Дирекция неоднократно презентовала проект будущих преобразований в Департаменте транспорта и Администрации городского округа Самара. Все претензии и замечания по проекту были учтены. В настоящее время участок площадью более 5 тысяч квадратных метров полностью освобожден от торговых павильонов и готов к оборудованию там перехватывающих парковок ТПУ «Пятилетка».