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Экономика22 февраля 2022 14:13

Стартовало производство нового поколения Lada Vesta

Первый автомобиль сошел с конвейера в Ижевске
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Представлено второе поколение автомобиля Lada Vesta

Представлено второе поколение автомобиля Lada Vesta

Во вторник, 22 февраля, началось производство нового поколения автомобиля Lada Vesta. Об этом сообщили в пресс-службе АО "АвтоВАЗ".

Это второе поколение "Весты", которая выпускается с 2015 года. Модель стала совершенно новой в производственной гамме тольяттинского производителя. Впервые за долгое время наладили выпуск действительно нового автомобиля, который не являлся развитием выпускавшихся ранее машин.

Сейчас представлено второе поколение "Весты". Новинка отличается обновленным дизайном, призванным подчеркнуть спортивный стиль седана и внедорожную направленность версий Cross.

У автомобиля полностью светодиодная оптика, что обеспечивает лучшее качество освещения, в том числе, в разных погодных условиях.

Первым автомобилем нового поколения, который сошел с конвейера автозавода "LADA Ижевск", стал универсал в версии Cross и максимальной комплектации.

Информацию о ценах, комплектациях, а также деталях интерьера на предприятии сообщат позднее.

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